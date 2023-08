Softball | Serie A1 2023 | Saronno chiude la regular season con una doppia vittoria

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023)rialza la testa ela stagione regolare con una. Dopo l’inaspettato KO con Caronno le Campionesse d’Italia hanno infatti regolato la Taurus Donati Gomme Old Parma nell’ultimadella penultima giornata, vincendo per 3-0 ed 8-0 gettando dunque buone basi in vista dei play off. Una gara-1, come si può evincere dal risultato, decisamente contratta, sbloccata al secondo inning con un singolo di Giulia Longhi che muta in una corsa in terza sul bunt di sacrificio di Noa Armirotto, e terminata da altre due sigilli messi a referto da Brugnoli e Longhi. Più larga invece la seconda disputa, finita alla quinta ripresa e aperta da ben quattro punti timbrati nell’inning inaugurale e dominata in lungo e in largo andando a segno anche nel quarto (un punto) e nel quinto round (tre ...