Softball | Serie A1 2023 | nessuna sorpresa nel sabato della penultima giornata

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Si conclude senza particolari sorprese ildedicato allaA1 di, massimo Campionato italiano giunto alla. Tutte le squadre favorite hanno infatti centrato la vittoria, in attesasfida di domani tra Saronno e Taurus Donati. Pianoro nello specifico ha sconfitto Macerata consolidando il quinto posto in classifica, regolando le marchigiane con il risultato di 5-1 e di e di 13-1. Tutto molto semplice poi per Forlì che è uscita vincitrice dal doppio confronto con la Sestese, arginandola in entrambi i match per 0-7. Dopo una lunga e avvincente lotta la spunta poi Collecchio con le Metalco Thunders, abile a vincere gara-1 con un punteggio di misura, 10-9, per poi passare sempre per un’incollatura in gara-2, terminata ...