Sinner trionfa a Toronto e vince il Master 1000

Jannik, 22 anni mercoledì prossimo, da San Candido, Alto Adige, ha vinto il torneo di Toronto, battendo in finale l'australiano Alex De Minaur col punteggio di 6-4/6-1 in meno un'ora e 20 minuti di gioco. Per il tennista altoatesino, nuovo numero 6 della classifica Atp, è la prima vittoria in uno dei massimi torneo del circuito.

L'azzurro in Canada e conquista l'ottavo titolo della carriera: sale al sesto posto nel ranking Jannik vince il torneo Atp Masters 1000 di Toronto. L'azzurro, 21 anni, battendo in finale l'australiano Alex De Minaur per 6 - 4, 6 - 1 in 1h26'. L'altoatesino conquista l'ottavo titolo della carriera.

Il quinto successo in altrettanti scontri diretti contro l'australiano ha così permesso all'azzurro di far suo l'ottavo torneo della sua carriera. Il 21enne altoatesino ha fatto sempre corsa in testa, ...L’altoatesino domina in due set l’australiano Alex De Minaur e sale così al sesto posto nel ranking Apt, secondo azzurro di sempre dopo Panatta come Berrettini ...