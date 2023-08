Sinner trionfa a Toronto e diventa numero 6 del mondo

Leggi su agi

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - Jannik, 22 anni mercoledì prossimo, da San Candido, Alto Adige, ha vinto il torneo Master 1000 di, battendo in finale l'australiano Alex De Minaur col punteggio di 6-4/6-1 in meno un'ora e 20 minuti di gioco. Per il tennista altoatesino, nuovo6 della classifica Atp, è la prima vittoria in uno dei massimi torneo del circuito. Una vittoria meritata, in una competizione che ha visto la partecipazione di tutti i primi dieci giocatori del, eccezion fatta per Novak Djokovic, sebbene sul suo cammino sul cemento canadese non ne abbia incontrato nemmeno uno questa settimana. Il tennista azzurro è apparso anche stasera concentrato già dai primi scambi, teso ma non contratto, capace di aggredire subito il servizio dell'avversario e soprattutto abile a non lasciarsi sfiancare dal 'muro' ...