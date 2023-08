Sinner in finale a Toronto | De Minaur ultimo ostacolo

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023)(CANADA) (ITALPRESS) – Arriva la terzada “1000”, sempre sul cemento e sempre in Nord America per Jannik, approdato all'atto del “National Bank Open”, sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, di scena sul cemento di(dove si disputa ad anni alterni con Montreal), in Canada. In semiil tennista di Sesto Pusteria (che compirà 22 anni mercoledì), n.8 del ranking e 7 del seeding, ha battuto per 6-4 6-4, in un'ora e 56 minuti di partita, lo statunitense Tommy Paul, 26enne di Voorhees, New Jersey, n.14 ATP e 12esima testa di serie, mai così avanti in un “1000”. A fare la differenza soprattutto la micidiale risposta dell'azzurro (con una percentuale superiore al 55% è il giocatore ad aver vinto più punti sulla ...