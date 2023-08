Sinner è in finale ai Masters 1000 di Toronto | battuto l’americano Paul Ora è il numero 6 al mondo | eguagliato il record di Berrettini

(Di domenica 13 agosto 2023) Carattere, fisico e, soprattutto, una serata di grazia in risposta. Jannikè inneldisuperandoTommycon il punteggio di 6-4 6-4. Il 21enne azzurro ora se la vedrà contro l’australiano Alex De Minaur, bravo a battere lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina. Per l’altoatesino si tratta della quartadella stagione e della terza possibilità di portare a casa il primodella carriera (dopo le due occasioni perse, entrambe a Miami, contro Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev rispettivamente nel 2021 e nel marzo scorso).andrà alla caccia anche del suo secondo titolo nel 2023 (dopo il 250 di Montpellier) e dell’ottavo in carriera. In caso di successo, ...

C'è più gusto a vincere soffrendo, che non è certo una colpa, semmai una dote di cui non tutti i campioni sanno cosa farsene. Jannike Alex De Minaur inal Master 1000 di Toronto (si gioca domenica 13 agosto, non prima delle 22 italiane). La storia di una grande amicizia che trova l'epilogo più bello in Canada. Jannik ...Jannikconquista la semifinale del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul per 6 - 4 e va in. Oggi dovrà vedersela con Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha ...TORONTO (CANADA) - Uno straordinario Jannikconquista ladel Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul . L'altoatesino, testa di serie numero 7 del torneo e ottavo giocatore del ranking , batte il rivale con un ...

Sinner batte Paul all’Atp Toronto 6-4, 6-4 e vola in finale Corriere della Sera

TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Arriva la terza finale da “1000”, sempre sul cemento e sempre in Nord America per Jannik Sinner, approdato all’ultimo atto del “National Bank Open”, sesto ATP Masters 10 ...Terza finale in carriera in un Masters 1000 per Sinner che batte lo statunitense Paul con un doppio 6-4 e raggiunge De Minaur nell'ultimo atto del torneo… Leggi ...