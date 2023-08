Sinner-De Minaur oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

(Di domenica 13 agosto 2023) Jannikse la vedrà contro Alex Denell’ultimo atto deldi(Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Entrambi si sono portati a casa in maniera piuttosto agevole il loro impegno di semifinale. L’altoatesino ha domato in due set l’ostico statunitense Tommy Paul mentre l’australiano ha lasciato solamente quattro giochi al malcapitato spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Tutti e due vanno alla caccia del primo titolo della carriera in un evento di questa caratura., a differenza dell’avversario, può vantare però due finali ottenute a Miami rispettivamente nel 2021 e quest’anno. Sarà l’azzurro a partire favorito secondo le quote dei bookmakers., infatti, conduce ...

ATP Toronto, De Minaur: “Sono molto più versatile di prima. Sinner è uno dei migliori colpitori del circuito” Ubitennis

