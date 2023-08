Sinner-De Minaur | a che ora la Finale a Toronto | programma preciso domenica 13 agosto | tv | streaming Non è di notte!

(Di domenica 13 agosto 2023) Ladel tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di2023 di tennis, è inoggi,13, nella serata italiana: la testa di serie numero 7, l’azzurro Jannik, affronterà per il titolo l’australiano Alex de. LA DIRETTA LIVE DI-DEDELL’ATP DINON PRIMA DELLE 22.00 Il match sarà il secondo ina partire dalle ore 19.30 italiane sul Center Court, ma comunque inizierà non prima delle ore 22.00 italiane. Si tratterà del quinto confronto tra i due, con Jannikche non ha mai perso nei quattro precedenti. Sarà possibile seguire l’incontro-de ...

...al termine della semifinale vinta. Affronterà un giocatore che arriva dalla finale di Los Cabos della settimana scorsa, la quarta del 2023: 'La pressione è positiva, è un privilegio. De...- De, i precedenti L'azzurro e l'australiano si sono affrontati già quattro volte e Jannik ha vinto in tutti i precedenti . L'ultima sfida risale al Masters 1000 di Madrid dell'anno ...Nella sfida per il titolo, il 21enne altoatesino affronterà l'australiano Alex de, che in semifinale piega lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6 - 1, 6 - 3 in 1h17 ., alla ...

ATP Toronto, De Minaur: “Sono molto più versatile di prima. Sinner è uno dei migliori colpitori del circuito” Ubitennis

Sta andando fortissimo Jannik Sinner agli Atp di Toronto. L'altoatesino ha battuto il francese Gael Monflis in tre set, 6-4 4-6 6-3, e ha… Leggi ...6-4,6-4. Jannik Sinner in 2 set conquista la finale dell'Atp Masters 1000 di Toronto dopo aver battuto Tommie Paul e nella serata di oggi domenica 13 agosto, giocherà la finale per il titolo del ...