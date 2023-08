Sinner conquista la finale del torneo di Toronto

Jannikha appena conquistato la sua terza finale in un Masters 1000 , la seconda in stagione. A Toronto , nella notte italiana, ha lottato, sofferto, infine piegato la resistenza dell'...Nel gioco successivo, infatti,ha spinto in risposta e costretto l'americano a un complicatissimo recupero con il dritto. Un'altra efficace risposta di rovescio ha consentito all'italiano di ...Jannikla semifinale del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul per 6 - 4 e va in finale. Oggi dovrà vedersela con Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha ...

ATP Toronto, Jannik Sinner liquida Paul in due set e conquista la finale! OA Sport

L’altoatesino senza problemi contro lo statunitense guadagna la possibilità di conquistare il suo primo Master 1000 della carriera, stasera contro Alex De Minaur ...L’avversario di Sinner nell’ultimo atto del Masters 1000 di Toronto sarà Alex de Minaur. L’incontro - terminato con il punteggio di 6-1, 6-3 - tra l’austrliano e Alejandro Davidovich Fokina è stato ...