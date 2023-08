Sinner conquista il primo 1000 in carriera | a Toronto De Minaur sconfitto in due set Rivivi la diretta del match

(Di domenica 13 agosto 2023) Segui con noi ladi-De, sfida valida per la finale del Mastersdi. Grande chance per l’altoaltesino. Jannikva a caccia delMastersin. Al’avversario in finale è De, australiano che proverà a mettere in difficoltà l’azzurro.a caccia del Mastersdi– Notizie.com – © AnsaL'articolo proviene da Notizie.com.

Battuto in semifinale lo statunitense Tommy Paul Jannikla semifinale del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul (6 - 4, 6 - 4) e va in finale. Nella notte fra domenica e lunedì dovrà vedersela con l'australiano Alex De ...7 del seeding - Jannikcontro l'australiano Alex De Minaur . Entrambi andranno a caccia del ... e potranno gettarsi a capofitto nelladell'alloro canadese non prima delle ore 16.00 ...Al contrario di, De Minaur non ha mai giocato una finale in un torneo di questo livello. In ... In caso didel primo titolo Masters 1000 raggiungerebbe la posizione 11, ad un solo posto ...

Sinner conquista la finale del torneo di Toronto TGLA7

Jannik conquista il Masters di Toronto superando l'australiano per la quinta volta: con questo successo diventa numero 6 al mondo ...L'italiano dovrà vedersela contro De Minaur 1' DI LETTURA Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 di Toronto sconfiggendo lo statunitense Tommy Paul con un doppio 6-4 e vola in finale.