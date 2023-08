Sinner | a Toronto l’ora è arrivata | battere De Minaur per conquistare il titolo più importante della carriera

(Di domenica 13 agosto 2023) Un ultimo, piccolo ma allo stesso enorme, tassello. Questo è manca a Jannikper la conquista del primoMasters 1000. Non ci è riuscito nelle due precedenti occasioni in quel di Miami, oggi ci riprova sempre sul cemento nordamericano, ma un po’ più a nord, nell’Ontario canadese e più precisamente sul Center Court di. L’avversario, decisamente impronosticabile a inizio torneo, sarà Alex De, attuale n°18 del ranking mondiale (ma già certo di ottenere il suo best ranking al n°12 di domani anche in caso di eventuale sconfitta). Sono passati circa due anni e mezzo da quella prima finale giocata da Jannik a Miami, e l’opinione che va per la maggiore sia tra gli addetti ai lavori che tra gli appassionati è che perdere quel match contro Hubert Hurkacz abbia un po’ frenato sotto certi aspetti ...

