Silvia Toffanin | la clamorosa confessione su lei e Pier Silvio | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di domenica 13 agosto 2023) Personaggi tv. .Berlusconi sono una delle coppia più longeve del vasto mondo dello spettacolo Italiano. Stanno insieme da più di 20 anni e hanno costruito una splendida famiglia, mettendo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La conduttrice tv spesso evita di parlare della sua vita privata, soprattutto per tutelare i suoi figli, ma questa volta le è scappata una piccola indiscrezione sul rapporto con suo marito.Leggi anche: Alberto Matano sfida: colpo di scena in tv Leggi anche:, dove la vedremo in tv: notizia a sorpresa Leggi anche:Berlusconi, spunta lo scatto mai visto: italiani scoppiano in ...