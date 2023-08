“Shark 2 – L’abisso” Statham contro i megalodonti intrattiene senza pretese

(Di domenica 13 agosto 2023) Titolo:2 –Titolo originale: Meg 2: The Trench Regia: Ben Wheatley Paese di produzione / anno / durata: USA / 2023 / 116 min. Interpreti: Jason, Wu Jing, Sophia Cai, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels Programmazione: UCI Cinemas Orio al Serio, UCI Cinemas Curno, Arcadia Stezzano, Cinema Garden Clusone, Treviglio Anteo spazioCinema Una libellula ingoiata da un lucertolone, a sua volta mangiato da un grande rettile anfibio, azzannato da un Tyrannosaurus rex che, poco dopo, si ritrova la testa maciullata dal morso di un enorme megalodonte, balzato improvvisamente fuori dall’acqua. Il prologo (già anticipato dai vari trailer), ambientato nel periodo Cretaceo (65 milioni di anni fa), rende subito l’idea di quello che ci si può aspettare da “2 –” film ...

Barbie supera i 27 milioni di euro in Italia. Seguono2:e Mission Impossible - Dead Reckoning - Parte ...Condividi su: C'è grande attesa per il sequel del film- Il primo squalo . La pellicola2 -, diretto dal regista Ben Wheatley, è'adattamento cinematografico del romanzo Minaccia dagli abissi, scritto da Steve Alten, e tratta la storia dell'esperto di salvataggi ...Barbie si appresta a vincere un altro weekend. Segue2 -e Mission: Impossible Dead Reckoning. Per il resto solo incassi 'estivi'. Bene le anteprime di Jeanne du Barry.