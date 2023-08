... poi c'è stato lo sciagurato 2022 a rovinare la striscia perfetta di un campione. In ... e precede in questa classifica Michael Schumacher, a quota 58 pole con la Ferrari, e Ayrton, 46 ...... poi c'è stato lo sciagurato 2022 a rovinare la striscia perfetta di un campione. In ... e precede in questa classifica Michael Schumacher, a quota 58 pole con la Ferrari, e Ayrton, 46 ...

Senna, l'infinito lavoro per tenere pulite le acque WIRED Italia

Se ne occupa il gruppo Suez, uno dei più importanti operatori al mondo nel campo dei servizi idrici. Pronto a investire 85 milioni per sorvegliare il Po ...Dal creatore dell'imprendibile McLaren MP4/4 che vinse 15 gare su 16 nel Mondiale 1988 di Formula 1 nasce una supercar da 659 CV e 900 kg, per strada e pista ...