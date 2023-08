Sciopero Hollywood | riaperta la contrattazione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 13 agosto 2023): sarà la volta buona? Potrà essere il passo decisivo per un confronto a 360° gradi, che produca come risultato lo stop delloche sta paralizzando l’industria dello spettacolo e della cinematografia americana e non solo.: cosa ha comunicato la WGA? In una nota la Writers guild of America (Wga) spiega inoltre che, l’Alleanza dei produttori di cinema e tv si è presentata al negoziato per il rinnovo del contratto triennale degli scrittori con una controproposta, rispetto alle richieste che ha avanzato il sindacato dei lavoratori. Le richieste Queste le richieste: aumenti salariali, garanzie sull’uso dell’intelligenza artificiale e un sistema più favorevole ai creativi nel calcolo dei diritti d’autore per le opere in streaming, respinte dai ...