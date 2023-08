Schianto sulla moto comprata da poco Morto a 31 anni camionista di Zandobbio

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 13 agosto 2023) TRESCORE. Ouissim (era conosciuto con il nome di Diego) Ayari, era appena stato al McDonald’s, lo scontro con un’auto all’incrocio tra via Nazionale e via Sant’Ambrogio. Il dolore del fratello: «Era un ragazzo tranquillo, ora lo riporteremo in Tunisia patria dei nostri genitori».