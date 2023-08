"Scelta personale". Mancini spiega il suo addio alla Nazionale

(Di domenica 13 agosto 2023) L'ex ct dell'Italia non entra troppo nei dettagli per raccontare i motivi delle sue dimissioni: restano in ballo tutte le ipotesi per il suo futuro

Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei ...... alle prese con un periodo molto difficili sul piano. La morte nel giro di pochi giorni ... Quanto a Spalletti, sarebbe lapiù suggestiva. Ma bisogna affrontare un ostacolo molto duro: ...ROMA - "Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia. Ringrazio il presidente Gabriele Gravina per la fiducia, assieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi ...

Nazionale, Mancini rompe il silenzio: "Dimissioni sono state una scelta personale" - Sportmediaset Sport Mediaset

L'ex ct dell'Italia non entra troppo nei dettagli per raccontare i motivi delle sue dimissioni: restano in ballo tutte le ipotesi per il suo futuro ..."Quattro agenti feriti al carcere di Ariano Irpino. L'istituto arianese è una polveriera, uno dei tanti emblemi del fallimento del sistema penitenziario. (ANSA) ...