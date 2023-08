Scacchi | World Cup 2023 | Carlsen e Caruana volano ai quarti | Nepomniachtchi costretto agli spareggi

(Di domenica 13 agosto 2023) Giornata di verdetti importanti in quel di Baku alla FIDECup di, evento qualificante per il Torneo dei Candidati 2024. Quest’oggi si sono conclusi infatti 7 ottavi di finale del torneo open ed un quarto di finale del tabellone femminile, mentre le altre sfide si decideranno domanirapid (ed eventualmente blitz). Seconda vittoria consecutiva (oggi con i pezzi neri) in due giorni sul veterano ucraino Vasyl Ivanchuk e qualificazione in tasca aiper il numero 1 al mondo Magnus, che se la vedrà al prossimo turno con uno dei tanti giovani fenomeni indiani Dommaraju Gukesh (classe 2006), capace di imporsi per 1,5-0,5 sul cinese Wang Hao. Supera lo scoglio del quinto turno anche l’italo-americano Fabiano...

Giornata molto intensa a Baku in occasione delle seconde partite valevoli per il quarto turno della FIDE World Cup di scacchi 2023, manifestazione che assegna 6 ticket complessivi (3 al maschile e 3 a ...Termina una giornata intensissima in quel di Baku (Azerbaijan), città che sta ospitando in questi giorni la FIDE World Cup 2023 di scacchi. Un inizio di quarto turno contrassegnato da alcune sorprese, ...