Saviano | sceneggiata ai funerali della Murgia | avere idee diverse non significa odiare

(Di domenica 13 agosto 2023) Ci sono intellettuali onesti, seri, che provano a dare un contributo allo sviluppo democratico dell'Italia. Ci sono poi degli istrioni, faziosi e falsari, che prosperano nello scontro e approfittano di ogni occasione per alimentarlo. Ernesto GalliLoggia appartiene alla prima categoria. Ieri sul CorriereSera ha firmato un editoriale nel quale scrive che, finché nella narrazione nazionale non si equipareranno fascismo e comunismo, inchiodando entrambi alle rispettive colpe e condannandoli, il nostro Paese resterà prigioniero di un equivoco perverso che a tutt'oggi avvelena il clima. Aggiunge che la maggioranza degli italiani ha già fatto questa operazione e che ora tocca ai media nazionali, ai pochi che hanno il privilegio di parlare da un pulpito, far fare questo salto di qualità al dibattito pubblico, riconoscendo il male a sinistra con ...