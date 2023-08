Sassuolo-Atalanta | prima giornata Serie A | quando si gioca? Data | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Cresce sempre di più l’attesa per il via dellaA 2023-2024: ladel nuovo campionato vedrà di fronte, le quali si sfideranno alle 18.30 di domenica prossima per conquistare i primi tre punti in palio. Ilarriverà all’appuntamento iniziale del campionato con un match ufficiale giàto: infatti quest’oggi gli emiliani saranno di scena a Cosenza per il primo turno della Coppa Italia. I neroverdi hanno salutato in questa sessione di mercato Davide Frattesi, ma alla corte di Alessio Dionisi sono approdati alcunitori interessanti come Daniel Boloca, Cristian Volpato e Samuele Mulattieri: l’obiettivo stagionale è quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno,i ...