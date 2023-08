Sampdoria-Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 agosto 2023) Gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. Doriani favoriti, se non altro per il blasone, ma gli altoatesini non vanno sottovalutati, capaci la scorsa stagione di arrivare in semifinale playoff.si giocherà lunedì 14 agosto 2023 alle ore 18 presso lo stadio Ferraris.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I doriani sono reduci da una stagione disgraziata culminata con la retrocessione in B. Obbligatorio puntare alla immediata risalita in A nella prossima stagione. Sei le vittorie consecutive in questo precampionato, tra cui l’ultima contro il Novara per 1-0. Gli altoatesini hanno disputato una grande stagione in B, la prima della loro storia. Il sesto posto ottenuto nella regular seasono e la semifinale playoff sono stati risultati straordinari per una matricola. La ...