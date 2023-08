Samardzic | ombra West Ham | Inter chiara sulle condizioni – CdS

(Di domenica 13 agosto 2023) Resta da risolvere il nodo Lazar, che dopo le visite mediche non ha ancora firmato il contratto. L’non scende a compromessi e ha lasciato alcuni giorni al giocatore per prendere la sua decisione finale. Mentre, come riporta il Corriere dello Sport, si allunga l’delHam. TUTTO IN DISCUSSIONE – IlHam si prepara ad avventarsiincertezze tra Lazare l’, per rimettere tutto in discussione. Quando sembrava ormai arrivato il momento della firma, l’enoturage del calciatore ha cambiato le carte in tavola. I nerazzurri non scendono a compromessi e restano fermi sulla propria posizione, lasciando qualche giorno di riflessione al centrocampista serbo. Ma ora il pericolo arriva dall’Inghilterra. Fonte: Corriere ...

È stato suo padre a presentarsi alle trattative odierne e fare le veci, per procura, di. Sul tavolo, il genitore procuratore avrebbe cercato di modificare parte degli accordi totali ......riguardo le commissioni per chi rappresenta il giocatore) e apporre la firma visto cheha ... Condizioni che adesso il club dovrà valutare, mentre sullo sfondo si allunga l'del West Ham, ...Possiamo stare tranquilli Finché lo svizzero non arriva all'del Duomo no, ma le sensazioni ... a centrocampo sta succedendo di tutto: a breve arriverà, talento dell' Udinese che va a ...

Inter, ultimatum a Samardzic: il padre agente fa dietrofront. L'ombra della Premier League Virgilio Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Samardzic e l'Inter: il matrimonio s'ha da fare La trattativa si è bloccata ma non definitivamente. Un accordo si può ancora trovare entro il weekend con i nerazzurri non disposti a modificare le con ...