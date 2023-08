Samardzic ha lasciato Milano! Finisce la trattativa con l’Inter? – Sky

(Di domenica 13 agosto 2023)fino a poche ore fa si trovava ancora a Milano in attesa di aggiornamenti sullacon. Secondo le ultimissime di Sky Sport, arriva un segnale ben preciso dallo stesso centrocampista SEGNALE FORTE – Lazar, dopo il terremoto trae il suo entourage che aveva portato allo stallo della, era comunque rimasto a Milano in attesa di aggiornamenti. Secondo le ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, arriva un segnale forte dallo stesso centrocampista che ha appuntola città.non ha intenzione di attendere in eterno, le prossime ore saranno chiarificatrici. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Giovanni Fabbian (Lapresse) - calciomercato.itCosì come deciso per, le due società hannoa Giovanni Fabbian la possibilità di tornare a casa in attesa di ulteriori sviluppi sulla ...... 'L'Inter per il momento su Lazarè irremovibile: no a un altro incontro con il padre e i nuovi rappresentanti del centrocampista tedesco naturalizzato serbo, che da parte sua ha...Si blocca l'affare tra l'Inter e Lazar. Il centrocampista serbo ieri ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro, ma prima ...e il padre - agente del giocatore (che hala ...

Clamoroso, Samardzic-Inter a rischio! Il padre vuole cambiare l'accordo, ultimatum del club La Gazzetta dello Sport

Resta in stand-by la trattativa tra Inter e Udinese per il passaggio di Samardzic in nerazzurro: e resta bloccato anche un altro affare ...Lazar Samardzic si trova ancora a Milano. Il giocatore è da qualche giorno all’Hotel Melia, domani è la giornata decisiva per la chiusura con l’Inter o meno come riporta Sky Sport. DECISIONE – Lazar S ...