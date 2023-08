(Di domenica 13 agosto 2023)ha fatto comprendere che vuole. Trapela perciòin casa nerazzurra? C’è unben preciso che sembra esserente.? Lazarvuolee, dopo le condizioni cambiate dal suo entourage, il club nerazzurro gli sta dando tempo per decidere che fare. Il club non cambierà la propria posizione e spera nella volontà del giocatore che può essere determinante. Secondo Sky Sport, ci sono sì dei fattori da sistemare ma trapela. Anche perché ilche il giocatore sia rimasto a Milano fa credere che si possa arrivare presto a una conclusione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Samardzic, cauto ottimismo per l’Inter Un segnale conforta - Sky Inter-News.it

Come riferisce Gazzetta, la giornata dell’Inter è stata impegnata anche nell’attesa dello sblocco del caso Samardzic, sempre più intricato e di non facile decifrazione.Dopo le visite mediche l’affare tra l’Inter e Samardzic si è bloccato, il giocatore nelle ultime ore è rimasto a Milano in attesa di capire il da farsi Dopo le visite mediche l’affare tra l’Inter e Sa ...