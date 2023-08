Salvini | In Ue si governa solo con il centrodestra

Leggi su agi

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - "Io chiederò agli amici delche ilsi impegni are in Europacon il": lo ha detto Matteoa La Versiliana. "Ogni voto che verrà alla Lega non andrà mai a Bruxelles are con la sinistra, mai, perché abbiamo già visto di che pasta sono fatti", ha aggiunto il leader della Lega. "Spero che nelnessuno faccia l'errore di inseguire qualcuno di sinistra nel dire 'mai con quelli là', perché la Le Pen è il primo partito in Francia, i tedeschi a cui dicono no sono il secondo partito in Germania, gli austriaci a cui dicono di no sono il primo partito in Austria. Se inizi a mettere dei veti nel campo del, apri la strada all'unica alternativa che è un ...