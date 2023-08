Salvini avverte Meloni | “Alle europee chi dice no a Le Pen sta coi socialisti” Poi attacca Sala | “Mi vergogno di come è abbandonata Milano”

(Di domenica 13 agosto 2023) “Elezioni? Io possono dire sin da oggi, e Io chiederò agli amici del centrodestra, che il centrodestra si impegna a governare in Europa solo con il centrodestra, altrimenti folliela casa green, l’auto elettrica, la bistecca finta, la farina d’insetti e tutte quelle menate lì andranno avanti. Se dici che non vuoi la Le Pen, dici che vuoi i. Io lo dico chiaro: ogni voto che verrà alla Lega non andrà mai a governare con la sinistra a Bruxelles, perché abbiamo già visto di che pasta sono fatti”. È l’avvertimento del leader della Lega Matteoa Giorgiacirca ii posizionamento del centrodestraelezionidell’8 giugno. Ospite della Versiliana, alla domanda del direttore di Libero Alessandro Sallusti, che ricorda la cautela ...

"Io chiederò agli amici del centrodestra che il centrodestra si impegna a governare in Europa solo con il centrodestra": così Matteoa La Versiliana, a Marina di Pietrasanta,gli alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia che hanno recentemente espresso cautela, se non contrarietà, in merito ad un'alleanza con ...Calendache "il rischio che poi alla fine non si riesca ad uscire con una posizione unica è ... i vicepremier Antonio Tajani e Matteo, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e i ...Qui la premier Giorgia Meloni " insieme a Matteoe Antonio Tajani " incontrerà le ... "No alle passerelle e no alle prese in giro",Riccardo Magi . "Se oggi Giorgia Meloni si presenta ...

Salvini avverte FdI e FI sulle europee: “Chi dice no a Le Pen vota socialista” la Repubblica

Restò in carica dal 4 agosto 1983 al 1° agosto 1986. Tra le sue misure storiche il nuovo Concordato con la Chiesa e il taglio della scala mobile mentre tra le operazioni portate a termine la ..."Io chiederò agli amici del centrodestra che il centrodestra si impegna a governare in Europa solo con il centrodestra": così Matteo Salvini a La Versiliana, a Marina di Pietrasanta, avverte gli allea ...