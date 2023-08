Salgono le temperature | 36 gradi a Ferragosto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 agosto 2023) Fulvio Piazza del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà da qui aANALISI GENERALE Una vasta area di Alta pressione si estende dall’Atlantico all’Europa centro-meridionale abbracciando la Lombardia e Bergamo con essa. Correnti meridionali porteranno a un aumento di temperatura e umidità nonché a una relativa instabilità sul settore Alpino e Prealpino dove potranno manifestarsi isolati temporali durante le ore pomeridiane e serali. Domenica 13 agosto 2023 Tempo Previsto: al mattino cielo generalmente poco nuvoloso. Dal pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità in particolare sul settore Alpino ove non si esclude qualche debole pioggia o isolato temporale. Poco nuvoloso altrove con qualche nube innocua in serata;: in pianura, minime in lieve ulteriore aumento e generalmente comprese tra 20 e 23°C; ...