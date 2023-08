Salernitana-Ternana oggi | Coppa Italia | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di domenica 13 agosto 2023) Sarannoad aprire ilodierno di. Le due squadre si affronteranno alle 17.45 di, domenica 13 agosto, in una partita che sarà trasmessa su Mediaset. I campani ripartono dalla conferma di Paulo Sousa in panchina, mentre i rossoverdi, che parteciperanno alla prossima Serie B, hanno vissuto un’estate travagliata con il cambio di proprietà e la querelle allenatore che ha riportato al timone degli umbri Cristiano Lucarelli. Di seguito il calendario e ildi, gara valida per i 32mi diche si giocherà, domenica 13 agosto, alle 17.45. La partita sarà trasmessa da Mediaset. CALENDARIO ...

Ufficializzato l’arrivo di Marginean. Torna Favilli e c’è anche Pyyhtia. Lucarelli: "La volontà è tanta ma non siamo ancora al top della forma fisica".Salernitana-Ternana: Paulo Sousa ha chiesto concentrazione nella conferenza stampa alla vigilia del match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia ...