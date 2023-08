Salernitana | Sousa | 'E' talmente ovvio cosa serve a questa squadra sul mercato'

...ritmi abbastanza bassi e una sola occasione pericolosa per la( Ferrante servito da Faletti per la conclusione che però non buca la porta alle spalle di Costil ). Nel secondo tempo...ROMA - Buona la prima per Paulo, visto che la suabatte all'Arechi (1 - 0) la Ternana nei trentaduesimi di Coppa Italia e può brindare al passaggio del turno. La Ternana ci prova dopo 2' con Ferrante ma la sua ...Le dichiarazioni della vigilia Paulo(Allenatore): 'Tutte le partite, come ho detto dal primo giorno, sono importanti. Tutte. Quella di domani fa parte delle gare importanti. ...

Salernitana, Sousa: "È talmente ovvio cosa serve a questa squadra sul mercato..." TUTTO mercato WEB

Salernitana-Sousa – In questo periodo estivo, le società hanno provato le proprie formazioni prima di iniziare ufficialmente il campionato di Serie A. La Salernitana è reduce dalla vittoria in Coppa I ...Impresa per la squadra di Nesta che vince a Monza ed elimina i brianzoli di Palladino ROMA (ITALPRESS) - Anche questa volta una sorpresa. Nel ...