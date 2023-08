Salario minimo | Schlein promuove on line la petizione | mettici la firma

"Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un, mettici una firma! Dopo mesi di battaglia in parlamento e fuori, siamo andati al confronto con il governo a difendere e spiegare la nostra proposta sul, ma la destra ...Roma, 13 agosto 2023t "Dopo l'incontro sulvoluto dalla presidente Meloni che ha ribadito il suo no un provvedimento di grande giustizia sociale, parte oggi una grande mobilitazione delle opposizioni. Una petizione per ...Il confronto, il duello, lo scontro sul(il lessico è condizionato dal momento) si è trasformato come al solito in Italia in una palestra di retorica in cui la forma conta più della sostanza. Le opposizioni unite rivendicano ...

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Il salario minimo è una misura presente da anni in tutti i Paesi del G7. L'unica eccezione riguarda l’Italia. È ora di invertire la rotta e garantire a cittadini che lavor ...Il Partito democratico lancia una petizione nazionale per sensibilizzare la popolazione, ma anche la maggioranza, sulla necessità del salario minimo. «Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare ...