Salario minimo | Ruffino Az | ' avanti con firme ma propaganda abbassi volume'

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "È partita bene la petizione a favore delorario e il sito per la raccolta delleè già in tilt. Va male, invece, sul versante politico. Il rumore della, a sinistra come a destra, rischia di sopraffare la concretezza della discussione avviata l'altro giorno a palazzo Chigi. La presidente Meloni non ha sbattuto la porta in faccia a nessuno e si è riservata di illustrare una proposta dell'esecutivo entro i primi di ottobre. Bene, è un passo importante per il riscatto della politica nel suo complesso perché in ogni democrazia matura maggioranza e opposizione, senza confondere le posizioni, possono operare insieme per gli interessi generali del Paese". Lo dichiara in una nota Daniela, deputata di Azione. "Fa piacere leggere che anche da ...

'Ancora in queste ore, da alcuni esponenti di governo è arrivata una netta chiusura allegale. Venerdì a Palazzo Chigi, dopo mesi di dibattito in Parlamento, la presidente Meloni non fatto nessuna controproposta: coinvolgere il Cnel di Brunetta, che peraltro in passato si ...... che, come al solito, fa propaganda chiedendo l'imposizione di unper legge. Noi, invece, siamo per il pragmatismo vero: incentivare la crescita, potenziare le contrattazioni ...'È partita oggi alle 12 la petizione salariominimosubito.it per raccogliere il maggior numero di firme possibili a sostegno della proposta di legge sulche come opposizioni unite abbiamo presentato in Parlamento. Con responsabilità ci siamo seduti al tavolo con il governo per illustrare la nostra proposta e per ascoltare cosa aveva da ...

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "In Italia il problema non sono i bassi salari ma il lavoro povero conseguenza, come ha detto il presidente Meloni, di anni di mancata crescita. Su questo grazie al coinvol ...Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Raccogliere firme serve a farsi notare, non a migliorare i salari dei lavoratori. Se le opposizioni pensavano di uscire con una soluzione in tasca già dopo il primo incont ...