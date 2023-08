Salario minimo | possibile novità sugli stipendi | l’annuncio di Tajani

(Di domenica 13 agosto 2023) In merito alla vicenda del(e non solo), il ministro degli Esteri Antonioha annunciato delle importanti. Lo ha fatto in una intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” Uno degli argomenti principali di questo ultimo periodo (in particolar modo di questa settimana che sta per giungere al termine) non può che essere quello relativo al. Tanto è vero che, nel pomeriggio di venerdì, a Palazzo Chigi il governo ha avuto un confronto molto importante con l’opposizione (‘Italia Viva’ di Matteo Renzi non ha voluto partecipare) per chiarire la propria posizione. In merito a ciò ha voluto ribadire il proprio pensiero anche il politico inquadrato in foto. Il ministro degli Esteri, Antonio(Ansa Foto) Notizie.comStiamo parlando ...

Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein in una intervista a "La Repubblica" dopo che il Presidente del Consiglio nell'incontro con le opposizioni di venerdì a Palazzo Chigi sulha ...Per il suo presidente, l'ex ministro Renato Brunetta , 'ilè un errore ', 'mortifica la contrattazione ' e 'finirebbe per distruggere lo strumento che imprese e lavoratori hanno costruito per governare i processi economici e il mercato del ...Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani Ministro Tajani, ha avuto venerdì un "incontro positivo" con Giorgia Meloni per parlare del decreto sulle banche, "di, delle scelte che ci attendono in autunno. La direzione è quella di tagliare le tasse sul lavoro per offrire più risorse ai lavoratori" dice in un'intervista a La Stampa. "Presenteremo ...

"Per ora nessuno ci ha invitato. Ma stanno solo prendendo tempo, perché non hanno né risposte alla nostra proposta di legge, né proposte loro da avanzare. Il Cnel è un'istituzione prestigiosa, ma non ...Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani Ministro Tajani, ha avuto venerdì un "incontro positivo" con Giorgia Meloni per parlare del decreto sulle banche, "di salario minimo, delle scelte ...