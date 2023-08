Salario minimo | petizione online delle opposizioni | piattaforma in tilt

Dopo il vertice tra governo e opposizioni si cercano soluzioni: ilper legge non convince Luigi Sbarra , che alla "Verità" dice: "Puntiamo sulla partecipazione". Maurizio Gasparri : "Detassiamo le tredicesime".Ci sono poi le vicende relative al, con le polemiche successive all'incontro dell'1 agosto tra la presidente del consiglio e le opposizioni. E infatti è proprio ilil ...' Ancora in queste ore, da alcuni esponenti di Governo è arrivata una netta chiusura allegale. Venerdì a Palazzo Chigi, dopo mesi di dibattito in Parlamento, la presidente Meloni non fatto nessuna controproposta: coinvolgere il Cnel di Brunetta, che peraltro in passato si ...

Salario minimo, le opposizioni lanciano la raccolta firme online TGCOM

Essersi ritrovati attorno a un tavolo per la prima volta in questa legislatura non è una cosa di poco conto, il dialogo tra governo e opposizioni sul salario minimo – fortemente auspicato in questi ...Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “È importante firmare la petizione sul salario minimo per favorirne l’approvazione. È una misura di civiltà in un Paese dove la povertà lavorativa è già troppo diffusa. È u ...