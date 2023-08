Salario minimo | parte raccolta firme delle opposizioni

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) –lasul. "Se pensi anche tu che in Italia sia necessario fissare un, mettici una firma! Abbiamo bisogno del vostro supporto. È semplice, è immediato, basta firmare su https://www.subito.it o nei banchetti alla Festa dell'Unità", spiega su Twitter Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, lanciando la petizione per la. "Dopo l'incontro sulvoluto dalla presidente Meloni che ha ribadito il suo no a un provvedimento di grande giustizia sociale,oggi una grande mobilitazione ...

I partiti invitano a firmare la petizione Parte la raccolta firme delle opposizioni sul. "Se pensi anche tu che in Italia sia necessario fissare un, mettici una firma! Abbiamo bisogno del vostro supporto. È semplice, è immediato, basta firmare su https://www.Il Partito democratico lancia una petizione nazionale per sensibilizzare la popolazione, ma anche la maggioranza, sulla necessità del. "Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un, mettici una firma! Dopo mesi di battaglia in parlamento e fuori, siamo andati al confronto con il governo a ...Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein in una intervista a "La Repubblica" dopo che il Presidente del Consiglio nell'incontro con le opposizioni di venerdì a Palazzo Chigi sulha ...

L’opposizione non intendere perdere altro tempo. Sul salario minimo “Meloni sta perdendo tempo”, contrattacca la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. La segretaria dem rilancia così la ...Pd, M5S, Azione, Avs e +Europa promuovono una raccolta firme a sostegno della proposta di legge per introdurre il salario minimo ...