Salario minimo | parte la raccolta firme | cosa prevede e come aderire

(Di domenica 13 agosto 2023) Chiuso con un nulla di fatto il vertice tra governo e opposizioni sul, rilanciato da Giorgia Meloni un percorso condiviso per arrivare a una proposta entro 60 giorni, il dibattito sultrova un nuovo fronte su cui aprirsi: la consultazione popolare. È partita infatti in queste ore unalanciata dalle opposizioni per chiedere al governo l’adozione di una paga minima oraria, per tutti, pari a 9 euro l’ora. Forse non tutti sanno che il tema della “giusta” retribuzione trova formale fondamento nel nostro ordinamento nell’articolo 36 della Costituzione, dove è sancito che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza ...

