Salario minimo | Napoli Az | ' si fa per legge | come il tetto ai manager'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Al ministro Salvini, e ad altrilui convinti che sia un errore fissare perun, ricordo che, sempre per, è stato stabilito unai compensi deisi è costruito un, così si può costruire un pavimento. È importante che non ci siano salari dimenticati negli scantinati della società. Meglio sarebbe stato per tutti, salariati e, che questo o altri governi avessero ripescato dalla memoria 'la politica dei redditi' su cui aveva puntato Ugo La Malfa per ridurre le diseguaglianze sociali e, insieme, preservare il dinamismo sociale. Bene fa la presidente Meloni a investire della questione il Cnel di Renato Brunetta. Tutto quanto aiuta a ...