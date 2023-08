Salario minimo | l’ironia di Renzi | “Meloni coinvolge il Cnel? Deve giustificare lo stipendio di Brunetta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) “Sembra quasi che ieri (venerdì, ndr) la riunione sia servita, più che ad aumentare gli stipendi agli italiani, ail potenzialedi. Se davvero vogliamo trovare una soluzione, bene, si riapra il Parlamento anche ad agosto, come avevo proposto, e venga la presidente del Consiglio a portarci le idee del governo e noi diremo sì o no in base a quello che pensiamo. Ma si faccia in Parlamento”. Così Matteo, in un videomessaggio pubblicato sui social, ha commentato il vertice tra il governo guidato da Giorgiae le opposizioni sul. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.