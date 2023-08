Salario minimo | Fregolent Iv a Fratoianni | ' noi contro scorciatoie sovraniste e populiste'

Ci sono 60 giorni di tempo per trovare le risposte sul, in tempo per inserire la misura nella legge di bilancio per il 2024. Alla regia, su proposta della premier Giorgia Meloni, il Cnel, con il presidente Renato Brunetta. Con il pool di ...... ad inizio agosto, ha rinviato di 60 giorni l'esame della proposta di legge delle opposizioni (tranne Iv) sull'introduzione dellegale di 9 euro lordi. Scelte precedute dal ...... che il governo Meloni ha avuto il coraggio di abolire, con tanto di nota che alimenta il dibattito attorno alche sta infuocando l'estate italiana. "Siamo al livellodi ...

Roma, 13 ago. – Il sito salariominimo.it, lanciato oggi alle 12 dalle opposizioni unite (con l’eccezione di Iv) per raccogliere firme a sostegno della pdl sul salario… Leggi ...3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano. Non possono aspettare". Lo scrive la segretaria del Pd lanciando sui social la raccolta firme sul salario minimo.