Salario minimo | Calenda attacca Salvini

(Di domenica 13 agosto 2023) Sentodire che ilnon si impone per legge. Per legge si tassano i margini delle imprese, causando ricadute su correntisti e investitori, si blocca la concorrenza nel settore aereo, si salvaguardano le rendite di posizione di tassisti e balneari. Però per legge non si può stabilire la soglia minima tra lavoro e sfruttamento come fanno tutti i paesi del G7. Forse per legge bisognerebbe stabilire che uno che non ha mai lavorato in vita sua fuori (e dentro) la politica non può fare il Ministro. L'articolo L'Opinionista.

'Ancora in queste ore, da alcuni esponenti di governo è arrivata una netta chiusura allegale. Venerdì a Palazzo Chigi, dopo mesi di dibattito in Parlamento, la presidente Meloni non fatto nessuna controproposta: coinvolgere il Cnel di Brunetta, che peraltro in passato si ...... che, come al solito, fa propaganda chiedendo l'imposizione di unper legge. Noi, invece, siamo per il pragmatismo vero: incentivare la crescita, potenziare le contrattazioni ...'È partita oggi alle 12 la petizione salariominimosubito.it per raccogliere il maggior numero di firme possibili a sostegno della proposta di legge sulche come opposizioni unite abbiamo presentato in Parlamento. Con responsabilità ci siamo seduti al tavolo con il governo per illustrare la nostra proposta e per ascoltare cosa aveva da ...

Sento Salvini dire che il salario non si impone per legge. Per legge si tassano i margini delle imprese, causando ricadute su correntisti e investitori, ...Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "È partita bene la petizione a favore del salario minimo orario e il sito per la raccolta delle firme è già in tilt. Va male, invece, sul versante politico. Il rumore della ...