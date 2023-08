Russia | oltre 4mila case allagate per tifone in regione estremo oriente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Mosca, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) -4300sono rimastenelladi Primorski Krai, nell'russo, in seguito alle forti piogge provocate dal passaggio delKhanun, che ha provocato danni anche in Giappone. Secondo i dati della protezione civile russa,2mila persone, fra cui 450 bambini, sono stati evacuati. Le inondazioni hanno allagato4300in 16 villaggi, 5600 proprietà e 43 sezioni stradali. Vi sono 28 villaggi isolati. Al momento non si segnalano vittime. Lacolpita si trova al confine con la Cina, con l'area costiera che si affaccia sul mar del Giappone. Uno stato d'emergenza è stato dichiarato dopo in seguito alle forze inondazioni ...