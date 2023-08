Roma | uomo ferito in casa dalla polizia | spunta l’audio delle telecamere di sorveglianza L’agente | «Ma è il proprietario di casa?»

(Di domenica 13 agosto 2023) Ad aiutare la ricostruzione di quanto avvenuto al secondo piano di via Antonimina allanina, dove un imprenditore di 32 anni è statoda un colpo di pistola sparato da un poliziotto entrato insua dopo un allarme,un file audio e video. L’colpito, Tommaso Ascenzi, aveva infatti installato nel suo appartamento un sistema di video, che ha catturato gli attimi dell’escalation: adesso il materiale è finito negli atti dell’inchiesta apertaProcura. Che ha già iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di lesioni gravi,che ha sparato il colpo.Gli eventi cristallizzati nel video vengono raccontati da Il Messaggero: a cominciare da quindici minuti in cui il padrone di ...

...Il giovinotto brasiliano pare che il Santos non lo molli e Zapata è davvero l'giusto Intanto, il campionato sta per cominciare e chi arriverà lo farà senza sapere nulla di come funziona la...... 'Mentre mi filmava, lui rideva' Leggi Anche, violenta una donna e riprende col cellulare: ... Come racconta La Nuova Venezia , l'avrebbe tentato di violentarla dopo il rifiuto al primo ......l'acceso battibecco a distanza tra José Mourinho e Daniele Chiffi nel finale di Monza -, ... In campo si può essere in disaccordo, ma se l'arbitro pure con l'ausilio del quartosi rende conto ...

Roma, uomo ferito in casa dalla polizia: spunta l'audio delle ... Open

ROMA – Un uomo di 44 anni, originario di Lamezia Terme, era detenuto per reati connessi al traffico di stupefacenti. Ieri mattina si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella della Casa di ...C’è da credere che se i due avessero deciso di sfidarsi al gioco degli scacchi le reazioni sarebbero state meno virulente. È probabile che se ad autorizzare ...