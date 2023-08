Roma | Tiago Pinto alza l’offerta per Zapata

(Di domenica 13 agosto 2023) Laè molto vicina a chiudere per Duvandell’Atalanta, dopo aver trovato l’accordo col colombiano oraè al lavoro con la Dea Laè molto vicina a chiudere per Duvandell’Atalanta, dopo aver trovato l’accordo col colombiano oraè al lavoro con la Dea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avrebberoto di due milioni la cifra ai bergamaschi. I nerazzurri chiedono 3 milioni per il prestito e 6-7 per il riscatto obbligatorio dopo il 40% delle presenze.

Non ha seguito lail general managerPinto che già domani potrebbe chiudere il doppio colpo dal Psg: Renato Sanches e Paredes. Ed a inizio della prossima settimana potrebbe arrivare Zapata ...TIRANA (ALBANIA) - A corto di uomini in vista del debutto in campionato contro la Salernitana all'Olimpico, mentrePinto lavora per consegnargli presto dei rinforzi per la mediana ( Paredes e Sanches del Psg ) e l'attacco ( Zapata dell'Atalanta ), José Mourinho non vuole correre il rischio di perdere pedine ...Laora potrebbe puntare su un gran ritorno, quello di Leandro Paredes . Il giocatore argentino ...del PSG ma la formazione transalpina non lo considera come centrale nel suo progetto e per...

Il calciomercato della Roma è ormai in fase avanzata: Tiago Pinto ha il sì di Zapata, mentre cerca la soluzione al caso Marcos Leonardo ...Paredes Roma - Con la cessione di Nemanja Matic che si fa sempre più incombente, la Roma riflette su quali manovre effettuare nella zona ...