Erano pronti a uccidere. Un omicidio. Un colpo di pistola esploso a bruciapelo contro un uomo per rapinarlo di nemmeno 1000 euro, 950 per la precisione. Picchiato e accoltellato da tre banditi, il ...Tre arresti Gli elementi raccolti hanno permesso alla procura di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari del tribunale diun'ordinanza di applicazione di misure cautelari. ...CASALNUOVO DI NAPOLI. Paura e tensione l'altra notte nelle palazzine popolari di Viale dei Pini, dove abita il 45 enne Giancarlo Gallucci, meglio noto con il soprannome di "'o Nufriello", un elemento ...

Roma, spari al presunto ladro. L’audio inchioda l’agente: «Ma è il padrone di casa» ilmessaggero.it

Sono attimi confusi, concitati. Un’escalation che termina con il colpo di pistola che ha centrato al fianco Tommaso Ascenzi, il 32enne scambiato per un ladro da un agente. Un file, audio ...Un poliziotto ha fatto irruzione nella casa di Roma del ragazzo e, scambiandolo per un ladro, ha sparato al giovane Un terribile equivoco ha messo in serio pericolo la vita di un ragazzo residente all ...