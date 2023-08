(Di domenica 13 agosto 2023) Il sito del governo britannico dedicato ai cittadini che intendono viaggiare all'estero ha oggi aggiornato lo status per la, avvertendo di una aumentata minaccia terroristica per il Paese. "È ...

Il sito del governo britannico dedicato ai cittadini che intendono viaggiare all'estero ha oggi aggiornato lo status per la Svezia, avvertendo di una aumentata minaccia terroristica per il Paese.Alcune bandiere arcobaleno sono state bruciate durante le proteste delle fazioni musulmane sciite contrarie ai recentidelin Svezia e Danimarca. Appena un mese fa il vice capo della ...Il risultato dei ripetutidelavvenuti in Svezia, Danimarca e Olanda negli ultimi mesi. Tre opposti estremismi a destabilizzare Tre opposti estremismi e tre aspetti di geopolitica ...

Roghi Corano, Gb allerta viaggiatori, rischi attentati in Svezia Agenzia ANSA

Il sito del governo britannico dedicato ai cittadini che intendono viaggiare all'estero ha oggi aggiornato lo status per la Svezia, avvertendo di una aumentata minaccia terroristica per il Paese. (ANS ...Stop anche all’utilizzo del termine “genere”. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli episodi di bandiere arcobaleno bruciate ...