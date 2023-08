Rodello Cuneo | tenta di investire barista nel dehors perché vaccinato

commenta A) un uomo, ora agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio, ha cercato di investire un barista nel dehors del locale del paese. E' stato proprio il barista, compagno della ...Prima la lite, poi il danneggiamento dell'auto con un posacenere, infine l'auto che 'entra' nel bar, colpendo il barista. È successo a, in provincia di, il 29 giugno scorso, quando dopo un litigio per futili motivi un uomo di 45 anni, a bordo della propria macchina, ha investito il compagno della titolare , travolgendo ...Tenta di investire con la macchina il proprietario di un bar di, comune di mille abitanti a 10 chilometri da Alba e 50 da. Entra con l'auto nel bar e travolge e l'uomo e i tavolini del dehor. 'Non avevo mai incontrato questa persona - racconta l'uomo ...

L'uomo è ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. C'erano stati screzi già nei mesi precedenti e il gestore del locale lo aveva denunciato per minacce.