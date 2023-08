Roberto Mancini | perché si è dimesso? Un' offerta dall' Arabia Saudita | il nuovo staff e i dubbi sul futuro

(Di domenica 13 agosto 2023) Un fulmine a ciel sereno. Una mail inviata in serata e l'addio.ha lasciato la Nazionale a pochi giorni'investitura di coordinatore di tutte le selezioni azzurre. Ma...

Le dimissioni dihanno scompaginato i piani della Figc che ora va a caccia del sostituto: Conte davanti a tuttiUna settimana fa era nominato responsabile di tutte le Nazionali, oggi ha lasciato l'...Un fulmine a ciel sereno, l'addio dialla nazionale di calcio La Figc ha ufficializzato le dimissioni con un comunicato in cui si 'prende atto' della scelta dell'allenatore. A commentare la vicenda per Rainews24 è Italo ...ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario tecnico della Nazionale italiana, una notizia che ha colto di sorpresa tutti i tifosi azzurri in una calda domenica di agosto. Subito ...

Terremoto Italia: Roberto Mancini si dimette da commissario tecnico - Sportmediaset Sport Mediaset

Nelle ultime ore una notizia improvvisa ha scosso il mondo del calcio italiano: Roberto Mancini si è dimesso dal suo incarico di commissario Tecnico della Nazionale. Una decisione comunicata nella not ...Roberto Mancini non è più il commissario tecnico della Nazionale italiana. Il ct che nel 2021 ha vinto l’Europeo si è dimesso a meno di un anno dalla prossima edizione della competizione e le reazioni ...