Roberto Mancini | “Mi sono dimesso per una scelta personale”

18.55: "Dimissioni scelta personale"affida a Instagram i suoi saluti agli azzurri: "Le dimissioni da ct della Nazionale sono state una mia scelta personale", scrive il tecnico dopo l'improvviso e inatteso addio alla ..."Le dimissioni da ct della nazionale sono state una mia scelta personale". Lo scrive, dopo l'addio all'azzurro, con un post su Instagram. "Ringrazio il presidente federale, Gabriele Gravina , per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc . Saluto e ringrazio ...Commenta per primo, CT dimissionario della Nazionale Italiana, si è così espresso su Instagram salutando il mondo azzurro: ' Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. ...

Mancini ha rassegnato le dimissioni da CT della Nazionale. La FIGC valuterà la migliore opzione per gli Azzurri FIGC

(see related) (ANSA) - ROME, AUG 13 - Roberto Mancini said Sunday his decision to resign as coach of the Italy national team had been his own "personal decision", thanking the Italian soccer ...(Adnkronos) – L’ex ct azzurro Roberto Mancini è in trattativa per guidare la nazionale dell’Arabia Saudita nei prossimi 3 anni, fino ai mondiali del 2026. Lo riporta il quotidiano saudita Al-Riyadi.