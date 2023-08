Roberto Mancini lascia la Nazionale

(Di domenica 13 agosto 2023) Un fulmine a ciel sereno: rimettendo il proprio mandato nelle mani della Figc con effetto immediato. Una decisione clamorosa quella maturata dal tecnico jesino pochi giorni dopo aver ricevuto la nomina di coordinatore di tutto il settore azzurro fino all’ under 20. : IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni didalla carica di Commissario Tecnico dellaItaliana, ricevute ieri nella tarda serata Si conclude quindi una significativa pagina della storia degli Azzurri, iniziata nel maggio del 2018 e concluse con le Finali di Nations League 2023: in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per ...

