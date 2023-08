Roberto Mancini lascia la Nazionale Una spiacevole fuga di mezza estate

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 13 agosto 2023) La notte non ha portato consiglio. O forse ha portato solo il consiglio sbagliato:ha deciso di andarsene neppure dieci giorni dopo aver ricostruito la sua squadra ed esser diventato coordinatore di tutto l’azzurro che c’è. Il presidente Gravina non ha ancora capito il motivo. Parla di scelte del cuore e di scelte del portafoglio. Forse dietro c’e’ una proposta indecente e irrinunciabile, magari dall’Arabia che sta facendo saltate tutti i banchi., l’uomo del trionfo di Wembley e della mancata qualificazione al Mondiale qatariota, ha detto stop.laa Ferragosto a un mese dai prossimi impegni. Non una scelta patriottica. Non una scelta di chi aveva lanel cuore. Dovrà spiegarsi e cercare le parole giuste per ...