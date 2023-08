Roberto Mancini lascia la Nazionale

(Di domenica 13 agosto 2023) La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni didalla carica di Commissario Tecnico dellaitaliana, ricevute ieri nella tarda serata. “Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra”, scrive la Federazione. Solo pochi giorni fa aera stato affidato il ruolo di coordinatore delle Nazionali azzurre. La FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo Ct della, “tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e ...

ha sorpreso tutta Italia rassegnando le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale. La notizia, anticipata da Libero e poi confermata ufficialmente da un comunicato della Figc, ...Perche oggi 13 agosto, come annunciato da Libero in esclusiva e poi confermato dalla Figc a stretto giro ha dato le dimissioni da Ct degli Azzurri, è pronto un contratto triennale come ...Il fulmine a ciel sereno sulle dimissioni da ct della Nazionale dipotrebbe avere una motivazione molto profonda che andrebbe a finire nientemeno che sulla panchina della Nazionale dell' Arabia Saudita . Un'indiscrizione, quella che ha iniziato a ...

Mancini si dimette dalla guida della Nazionale. La Figc: “Nei prossimi giorni il nome del nuovo ct”. In corsa… la Repubblica

Dai Giochi asiatici al Mondiale del 2026: l'Arabia Saudita vuole progettare il proprio futuro con Roberto Mancini come ct della propria nazionale.Chi sarà il nuovo ct della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini Il terremoto sulla panchina azzurra arriva ad un mese dall'inizio delle qualificazioni a Euro 2024. Chi sostituirà Mancini..